Noodweer met hagelstenen als poffertjes trekt over westen en zuiden, noorden straks de klos

UpdateZware onweersbuien met centimeters grote hagelstenen zijn vanmiddag over het westen en zuiden van Nederland heengetrokken. Het KNMI had tot 17:00 code oranje afgekondigd. Komende uren is het midden en noorden van Nederland aan de beurt en geldt code geel.

Weerinstituut KNMI voorspelde vooraf zwaar onweer, forse windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur hagelstenen van 2 tot 4 centimeter. Dat is uitgekomen: op sociale media deelden inwoners van onder meer Rotterdam massaal foto's en video's van het noodweer. Ook weerman Reinier van den Berg roert zich. ,,Mooi voorbeeld van een splitsende onweersbui boven het noordoosten van Brabant”, schrijft hij op Twitter. ,,Ook de bui boven Zuid-Holland is een stevig exemplaar.” Rotterdammer Frank Hensen toont een foto van een Citroën en de bijbehorende hagelstenen. ,,1 poffertjesplan... Hagelstenen zo groot als pingpongballen.” Nanina Borsje zag een meeuw voor haar neus dood uit de lucht vallen na door hagel getroffen te zijn. Ze deelde de foto.

Weerman Ben Lankamp van Weerplaza.nl heeft meldingen van 3 tot 4 centimeter grote hagelstenen binnengekregen vanuit Rotterdam, Dordrecht en Schiedam. ,,Met die grootte zou er zomaar schade kunnen zijn opgetreden.” Wel was die hagelbui kortdurend, wat weer scheelt. ,,De buien hebben een zeer grillig karakter.” De ‘code oranje’ van het KNMI - het op één na hoogste weeralarm dat inhoudt: wees voorbereid, er is kans op schade en letsel - noemt hij terecht. ,,Die waarschuwing is echt specifiek voor die enorme onweersbui bij Rotterdam ingesteld.”

Buien naar Noorden

Rond half vijf bevond het gevaarlijkste buienfront zich op de lijn Den Helder-Alkmaar- het westen van Amsterdam richting Zuid-Holland. De komende uren trekt het noodweer over het Midden en vervolgens Noordoosten van Nederland heen, zegt Lankamp. ,,De provincies Flevoland, Overijssel, maar ook Drenthe en Friesland kunnen forse buien over zich heen krijgen, zeker nu de temperatuur daar vanmiddag toch weer is opgelopen tot 22 a 23 graden.” Daarbij heeft het KNMI code geel afgekondigd, dit is een één stap lichter dan code oranje.