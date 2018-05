Noodweer op komst, veel gemeenten blazen avondvierdaagse af

De code oranje geldt voor Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland, Brabant en Limburg. Daar valt bij de onweersbuien plaatselijk zeer veel regen (50 millimeter per uur) wat zorgt voor wateroverlast. Ook is er zeer lokaal kans op zware windstoten van 75 kilometer per uur en grote hagelstenen van ongeveer twee centimeter. Voor de rest van het land geldt code geel, want ook daar kunnen er flinke onweersbuien ontstaan. De forse onweersbuien volgen in de loop van de middag op een mooie zonnige dag. Vandaag schijnt eerst de zon en de temperatuur stijgt naar 25 tot 30 graden. ,,De temperaturen gaan weer flink oplopen'', stelt Weerplaza-weerman Michiel Severin . ,,Het wordt een zeer warme dag.''

Avondvierdaagse

Lokale media melden dat de avondvierdaagse in Utrecht en in Enschede in elk geval zijn afgelast met het oog op het weer. In Enschede werd de avondvierdaagse gisteren nog ingekort vanwege de hitte. In plaats van 5 kilometer liepen de deelnemers er maar 3. De 10 kilometer werd geschrapt.

Beslissing

In de regio Eemland wordt vanmiddag om 15.00 uur een besluit genomen over het al dan niet doorgaan van de verschillende evenementen. In Wassenaar weten de mensen rond 16.30 uur waar ze aan toe zijn. De organisaties van de vierdaagsen in Zoetermeer en Leidschendam in de regio Den Haag besluiten om 17.00 uur of de vierdaagse doorgaat. Ook de organisatie van het wandelevenement in de Rotterdamse wijken Lage Land en Prinsenland doet dat op dat tijdstip. In Delft wordt om 17.30 uur een besluit genomen, in Breda-Oost om 18.00 uur.