Noodweer: veel gemeenten blazen avondvierdaagse af

De code oranje geldt voor Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland, Brabant en Limburg. Daar valt bij de onweersbuien plaatselijk zeer veel regen (50 millimeter per uur) wat zorgt voor wateroverlast. Ook is er lokaal kans op zware windstoten van 75 kilometer per uur en grote hagelstenen van ongeveer twee centimeter. Voor de rest van het land geldt code geel, want ook daar kunnen er flinke onweersbuien ontstaan. De forse onweersbuien volgen in de loop van de middag op een mooie zonnige dag.

Vanochtend is het vrij #zonnig. In de middag ontstaan stevige regen- en onweersbuien, lokaal met hagel en veel #regen in korte tijd. Dat geeft mogelijk #wateroverlast. Het wordt vandaag weer zeer #warm: 25 tot lokaal 31 graden. Actuele temperatuur: https://t.co/vkeccQqMQq

Avondvierdaagsen

Deze week staat door het hele land het wandelevenement de avondvierdaagse op het programma. Severin adviseert mensen die vanmiddag of vanavond deelnemen aan een buitenactiviteit zoals de avondvierdaagse, goed de actuele weerberichten in de gaten te houden. De overkoepelende Koninklijke Wandel Bond Nederland heeft alle zeshonderd lokale organiserende comités gewezen op de weersomstandigheden. Het is aan de organisaties zelf om te beslissen of de tocht wel of niet doorgaat. In veel steden in de knoop om het wandelevenement niet door te laten gaan inmiddels doorgehakt. Zo kunnen de wandelaars onder andere in Utrecht, Enschede en Baarn thuis blijven