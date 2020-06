Noodweer zorgt voor overlast in grote delen van het land

Minister wil Syriëgang­ster tóch in Nederland berechten

12:17 Het kabinet wil Nederlandse Syriëgangers toch in Nederland voor de rechter brengen. Dat blijkt uit brieven die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer en aan het Openbaar Ministerie heeft gestuurd. Tot nu toe pleitte het kabinet vooral voor berechting in de regio. De verandering in het standpunt kan gevolgen hebben voor tientallen vrouwen die vastzitten in Noord-Syrië.