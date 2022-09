Nooit eerder was inflatie zo hoog: 12 procent in augustus

Soester Duinen trekken hordes fotografen: zelfs meubelver­ko­pers weten natuurge­bied te vinden

Ben je zwanger? Soester Duinen. Mooie foto van je hond? Soester Duinen. Meubels of mode aan de man brengen? Soester Duinen. Instagram kleurt paars, want de zandvlaktes met bloeiende stukjes heide beleven nu hun hoogtepunt. Of je nu met een selfiestick in het zand staat of een professionele fotograaf inhuurt: ,,Het is zó mooi, zonde om niets mee te doen.”

5 september