Noord-Hollandse dorpje Beets afgesloten na melding schietpartij

wateroverlast Duitse camping van Enschedese Mèlani wegge­spoeld door kolkende rivier: ‘Caravans dreven langs het raam’

17 juli Het normaal zo rustige watertje de Kyll naast het Nederlandse Camp Kyllburg in de Duitse Eifel veranderde eergisteravond en gisternacht in een kolkende rivier. Alles is verwoest. ,,Ik heb zitten janken”, zegt eigenares Mèlani.