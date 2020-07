Noordelijk demonstratieverbod tractoren niet verlengd

Video | Update Zwart weekend in de Nederland­se vliegwe­reld: weer ongeluk met zweefvlieg­tuig, een dode

16:35 Bij vliegbasis Gilze-Rijen (Noord-Brabant) is vanmiddag een zweefvliegtuig gecrasht. Daarbij is een 37-jarige vrouw uit Kaatsheuvel om het leven gekomen, meldt de politie. Gisteren botsten ook al twee Nederlandse zweefvliegers met hun toestel op elkaar in Duitsland.