Noordhollandse messteker René V. krijgt zes jaar en tbs met dwangverpleging

Messteker René V. moet zes jaar de cel in. Ook legde de rechtbank van Alkmaar hem tbs met dwangverpleging op. De 24-jarige man V. uit Julianadorp zorgde een jaar geleden voor grote angst in de kop van Noord-Holland door diverse vrouwen vanuit zijn auto te steken.

De rechtbank achtte vijf van de zes aanklachten bewezen. Volgens de rechter pleegde V. zijn misdrijven steeds op dezelfde manier en met voorbedachten rade: in een auto, altijd op rustige landweggetjes zonder veel verkeer, stekend met zijn hand uit het open raam van zijn Citroën. Alle slachtoffers waren vrouw. Daarbij aanvaardde hij de aanmerkelijke kans op dodelijk letsel, waardoor er sprake is van voorwaardelijke opzet. Dat V. tijdens zijn daden amfetamine gebruikte en onder invloed van drugs was, doet daar niets aan af.

Volgens de rechtbank heeft V. grote angst gezaaid, zowel bij zijn slachtoffers als in de provincie Noord-Holland. De rechter rekent het V. zeer zwaar aan dat hij zijn slachtoffers uit het niets overrompelde. ,,Dat er niemand is doodgegaan is een gelukkige omstandigheid die niet aan u heeft gelegen. Dankzij omstanders kon mevrouw Esmeé H op tijd naar het ziekenhuis worden gebracht.”

Met de uitspraak ging de rechter mee met het OM dat zes jaar cel had geëist, gevolgd door tbs met dwangverpleging. V. stak tussen vorig jaar november en januari vier vrouwen vanuit zijn SUV neer in en rond oa Castricum, waaronder twee hardloopsters. Eén daarvan is de 18-jarige Esmée, die buiten bewust zijn raakte en twee dagen op de intensive care belandde met een verwonde long en hartzakje. Een 52-jarige vrouw hield een klaplong over aan de ontmoeting met V. Hij gebruikte daarvoor voornamelijk een SUV, een zwarte Citroën.

Justitie vervolgde de 24-jarige verdachte uit Julianadorp bovendien voor bedreiging met verkrachting van vijf vrouwen en stalking van nog een slachtoffer. Tijdens de rechtszaak op 18 oktober zei René V. zich maar weinig van de incidenten te kunnen herinneren. Hij zei onder invloed van drugs, met name speed, te zijn geweest. Het steken gebeurde volgens hem niet bewust, hij reed naar eigen zeggen graag op rustige kleine wegen.

‘Geen opzet’

Volgens V's advocaat Herman Teunisse is met name tbs dan ook veel te zwaar. V. zou in een impuls hebben gehandeld. ,,Hij had geen opzet om iemand te vermoorden of ernstig letsel te veroorzaken.” V. gaf bovendien aan hulp nodig te hebben en zei aan zichzelf te willen werken. Teunisse had gevraagd om V. in het Pieter Baan Centrum te observeren. De rechtbank noemde dat echter niet nodig dat het deskundigenrapport er al lag.



Het OM gelooft daar niets van en stelt dat hij de vrouwen bewust stak. Van de berouwvolle woorden op de procedurele zitting van begin januari bleef tijdens de echte behandeling twee weken geleden weinig over. Justitie wijst verder op het deskundigenrapport waaruit blijkt dat de 24-jarige V. trekken van borderline vertoont, impulsief is en antisociaal gedrag vertoont. Een seksuele stoornis kon niet worden vastgesteld, maar zeker niet worden uitgesloten.

Bekentenis

Uiteindelijk werd René V. na een intensief onderzoek op 25 april aangehouden, waarbij onder meer een camera in diens auto is geïnstalleerd. Tijdens de zitting toonde het OM beelden vanuit de auto van V., terwijl hij met zijn vriendin belt. Zij vraagt hem op de man af of hij de dader is. ,,René, zweer je dat je het niet gedaan hebt?”. ,,Sorry, schat, het spijt me, het spijt me,” zegt V. uiteindelijk na enkele ontkenningen