Noorse wildernis is een groot feest voor Nederlandse soldaat

update Zéér drukke ochtend­spits, maar in Twente en de Achterhoek valt het mee

9:06 Door het regenachtige weer is het druk op de Nederlandse wegen. Rond half negen stond er al 500 kilometer file, aldus Rijkswaterstaat. Volgens de ANWB, die ook files meet op de regionale wegen, stond er om 08.00 uur al meer meer dan 900 kilometer file. Dat is bijna het dubbele van wat normaal is voor een dinsdag in oktober. In Twente en de Achterhoek vallen de files echter mee. Alleen tussen Markelo en Bathmen staat een korte file.