Normaal doen, of geen Piet-demonstraties meer

Actievoerders die in het sinterklaasfeest een erfenis zien van ons koloniale verleden, beroepen zich op hun recht om te demonstreren. Ook al is het tussen duizenden kleine kinderen die op de kade van Dokkum alleen maar een liedje willen zingen in de hoop dat zij de komende weken een cadeautje krijgen in hun schoen. En wie vindt dat zij dat beter op een ander moment kunnen doen, is een racist of zou door zijn witte privilege het zicht op de werkelijkheid zijn verloren.