NOS in contact met politie over video Journaal-gijzelaar Tarik Z.

In de video stelt iemand zich voor als ‘de jongen die zes jaar geleden de NOS is binnengevallen’. Na zes jaar mediastilte zegt de man in de video te zijn teruggekomen om iedereen “te waarschuwen” voor de NOS en de publieke omroep.

,,We hebben kennisgenomen van deze video. Dit houdt de mensen bij de NOS natuurlijk bezig”, laat een woordvoerder van de NOS weten. ,,We hebben dit overgedragen aan de politie en melding gedaan bij Instagram. We staan in nauw contact met de politie.”