NPO: geen signalen over wangedrag bij andere tv-programma's

‘Illegale puppyfa­briek’ in Brabant per direct gesloten, opvang gezocht voor 400 honden

De rechter in Den Bosch heeft besloten dat hondencentrum Kwispel enzo in het Brabantse Eersel moet stoppen, omdat het niet past in het bestemmingsplan. Het bedrijf kwam in opspraak omdat er volgens de NVWA te veel honden verblijven, die in vieze hokken zitten, gestrest zijn en niet gewend zijn om buiten te komen. De eigenaren hebben zes weken de tijd om de ongeveer vierhonderd honden die er zitten elders onder te brengen.

16 november