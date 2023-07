‘NS-baas Koolmees wil treinkaartje in de spits tientallen procenten duurder maken’

Dat het druk is in de trein, hoef je NS-baas Wouter Koolmees niet te vertellen. Coupés zitten ’s ochtends ‘propvol’, en dat wordt alleen maar erger. Zijn oplossing: vanaf 2026 flink hogere tarieven tijdens de spits op drukke trajecten en goedkopere kaartjes daarbuiten. ,,Vrijwillig past niemand zijn gedrag aan”, zegt Koolmees zaterdag in een interview met de Volkskrant .

In december schaalde NS de dienstregeling nog verder af, doordat de vervoerscijfers achterbleven in vergelijking met de jaren vóór de coronacrisis. Koolmees: ,,Dat heeft een paar maanden best goed gewerkt. Tot eind mei. Nu hebben we weer veel korte en drukke treinen. Dat komt bijvoorbeeld door een tekort aan monteurs en planners. Bovendien wordt op veel plekken aan het spoor gewerkt. Het zijn geen excuses, maar slechts verklaringen. We doen er alles aan om het op te lossen.”

Komende september gaat de vervoerder ‘stapje voor stapje’ de dienstregeling weer opbouwen. Toch komen we niet snel terug op het oude niveau, aldus de topman. ,,Het reisgedrag is sinds corona veranderd. Een groot deel van Nederland werkt een paar dagen per week thuis. Daardoor hebben we doordeweeks ruim 20 procent minder reizigers dan voor corona. Dinsdag en donderdag is het extreem druk, met name in de ochtend. Dan is het passen en meten. Maandag en woensdag is het juist relatief rustig. Vrijdag al helemaal.”

Reizigers ontmoedigen

De pieken in de drukte moeten worden bestreden, volgens Koolmees door reizigers te ontmoedigen op dat moment de trein te pakken. ,,Want over de hele dag is de bezetting nog geen 30 procent. Grote delen van de dag verplaatsen we dus warme lucht. Dat kost klauwen met geld en moet worden terugverdiend via het treinkaartje. Als die spits in de toekomst nog drukker wordt, gaan de tarieven weer omhoog en wordt treinreizen onbetaalbaar. Dat is onwenselijk.”

Dus wil NS als oplossing tariefdifferentiatie invoeren. Dat betekent dat reizen met een drukke trein duurder wordt en met een rustige trein goedkoper. De prijs zal dan verschillen per tijdstip en per traject. Nu betaalt de spoorreiziger in de spits overal hetzelfde standaardtarief, en in de daluren kan er met korting worden getreind. Hoeveel duurder het treinkaartje zal worden in de spits, is nog niet bekend. Koolmees: ,,Ik wil geen harde getallen noemen, we staan nog aan het begin van de discussie, ook met de politiek.”

Het gaat wel om een prijsstijging van tientallen procenten. ,,Maar per saldo gaan we er geen geld aan verdienen, het wordt budgetneutraal”, aldus de NS-topman. ,,Wat we verdienen met de spitsheffing, leidt tot korting op andere trajecten.” Koolmees hoopt dat de spitsheffing vanaf 2026 kan ingaan. ,,Maar dat is nog onderdeel van de onderhandeling.”

Volledig scherm Wouter Koolmees, president-directeur NS © NS/Arenda Oomen

