NS begint vandaag met de nieuwe dienstregeling, wat is er veranderd?

Morgen met de trein naar je werk? Grote kans dat je gewoon op hetzelfde perron op dezelfde tijd in dezelfde trein stapt. Tenzij je in bijvoorbeeld in Zoetermeer woont, of elke dag tussen Amsterdam en Rotterdam reist. Op welke trajecten past NS de dienstregeling aan?

Wat in ieder geval verandert, is dat je in 2019 in de nieuwe sprinters naar het toilet kan. De 118 gloednieuwe treinen van Spaanse makelij zijn namelijk allemaal uitgerust met een wc, die ook toegankelijk is voor rolstoelen. Ook hebben ze wifi, usb-aansluitingen, stopcontacten en zijn alle instapplekken gelijkvloers met het perron. Handig met de kinderwagen en zware koffers.

De nieuwe sprinters gaan niet direct rijden, maar worden gedurende het jaar gefaseerd ingevoerd op het spoor. Vanaf 2021 worden ook 79 nieuwe intercity’s geïntroduceerd.

De grootste veranderingen

Het aantal intercity’s tussen Amersfoort en Utrecht gaat van vier omhoog naar zes, het aantal sprinters tussen Amersfoort en Harderwijk verdubbeld in de spits van twee naar vier.

In Zoetermeer opent vandaag een gloednieuw station: Lansingerland-Zoetermeer tussen Zoetermeer Oost en Gouda. Vier keer per uur stopt hier de sprinter Den Haag Centraal - Gouda. Het station is alleen nog niet helemaal af.

Dordtenaren en reizigers die in die Breda werken hebben pech: de intercity Dordrecht - Breda vervalt grotendeels in 2019 en zal enkel in de spits rijden (éénmaal per uur in beide richtingen).

NS gaan vanaf 9 december vijf IC-directs laten rijden in plaats van vier. De treinen tussen Nederlands grootste steden Amsterdam en Rotterdam krijgen bovendien meer wagons. De capaciteit van de 41 minuten vergende verbinding stijgt daarmee met twintig procent. Wel worden de toeslagkaartjes duurder.

Den Haag CS staat bekend om zijn weinige treinen in de late avond, maar daar komt dankzij het nieuwe rooster een beetje verandering in. In het weekend (vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag) gaat een extra intercity naar Utrecht rijden. De trein vertrekt kort na half één ‘s nachts uit Den Haag CS.

Vanaf april 2019 zal de Thalys uit Amsterdam niet langer stoppen in Rijssel (Lille), maar doorreizen naar Disneyland Parijs. De snelle trein gaat twee keer per dag rijden en doet naast Disneyland ook vliegveld Charles de Gaulle in Parijs aan.

Gouda lijkt de grote winnaar van het nieuwe NS-rooster en profiteert op meerdere vlakken. De IC’s tussen Gouden en Utrecht en vice-versa gaan beter verdeeld over het uur rijden. Zo duurt het maximaal tien minuten voordat de volgende intercity vertrekt. De reistijd van de sprinters tussen Gouda en Utrecht wordt verder liefst 8 minuten korter. Dit is mogelijk nu de IC Den Haag-Amersfoort de sprinter Den Haag-Utrecht op station Gouda bijhaalt in plaats van op Gouda Goverwelle.

Door wijzigingen van de vertreksporen en tijden op station Gouda neemt voor de helft van routes tussen Woerden met Den Haag en Rotterdam CS de reistijd tot 8 minuten af. Een kleine groep reizigers gaat er wél op achteruit.

De Intercity’s tussen Den Haag Centraal – Enschede staan 2 minuten korter stil op Utrecht Centraal.

Volledig scherm Een rolstoelvriendelijk toilet in de nieuwe Sprinter van de Nederlandse Spoorwegen, met plek om je baby van een nieuw luiertje te voorzien. © ANP

Betere hulp voor gehandicapten

Reizigers met een beperking kunnen straks op meer stations de hulp van NS inroepen bij het in- uit- en overstappen. NS Reisassistentie wordt beschikbaar op acht extra stations: Akkrum, Olst, Amersfoort Vathorst, Dieren, Ravenstein, Rilland Bath, Hillegom en Wormerveer. In totaal kunnen reizigers dan op 127 stations worden geholpen door een gespecialiseerde medewerker of taxichauffeur.

Het nieuwe rooster wordt komend jaar op een aantal trajecten flink verstoord doordat ProRail grote werkzaamheden aan spoor en stations dient uit te voeren. Het gaat oa om de routes Schiphol- Amsterdam Bijlmer/Arena; Den Haag HS/CS - Leiden en Eindhoven-Maastricht/Heerlen.

Om de 7,5 minuut

Spoorbeheerder ProRail, NS en andere betrokkenen denken dat de dienstregeling op het spoor verder kan worden opgevoerd met het oog op de reizigersgroei in de komende jaren.

In een gezamenlijke toekomstverkenning hebben zij vastgesteld dat treinen met enkele slimme aanpassingen op het zogenoemde hoogfrequente netwerk (PHS) om de 7,5 minuut kunnen rijden. Op het traject tussen Amsterdam en Eindhoven rijden nu al zes intercity’s per uur, om de tien minuten dus. Deze dienstregeling blijft in 2019 voorlopig hetzelfde.

Prijsstijging

De prijsstijging voor 2019 is fors. Vooral de btw-verhoging van 6 naar 9 procent - waar de NS geen invloed op heeft - stuwt de prijs op. De NS doet daar zelf nog 1,8 procent inflatiecorrectie bij. Omgerekend wordt een kaartje netto 4,7 procent duurder. Ook stijgt de toeslag voor het reizen met de IC-direct.

NS verhoogt de prijzen van de eerste klas dit jaar niet. Het prijsverschil met de tweede klas was te groot geworden. NS wil in 2020 weer dat een eersteklaskaartje maximaal 1,65 keer duurder is dan de tweede klas.

Het nieuwe NS Flex waarmee maandelijks achteraf wordt betaald, is razend populair. Binnen twee maanden hebben zich al 50.000 mensen aangemeld. Met NS Flex is het mogelijk om na het inchecken alsnog eerste klas te reizen (met bijbetaling natuurlijk) als de tweede klas tjokvol zit. Dat gebeurde eind oktober al 4200 keer.

