NS en Prorail aangeslagen na ongeval in Oss

,,We hebben verder nog geen details en worden op de hoogte gehouden door de politie. Dit is echt een vreselijk ongeval'', aldus een woordvoerder van de NS. NS-topman Roger van Boxtel schrijft op Twitter: ,,Hoe erg, dit dramatische ongeluk in Oss. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers, hun nabestaanden, bij de gewonden en bij de reizigers en onze collega's die erbij waren. Wat een verdriet."



Ook bij Prorail kwam het nieuws hard aan. ,,Dit is echt heel erg verschrikkelijk'', aldus een woordvoerder. ,,Dit is een inktzwarte dag.'' Het spoorbedrijf gaat, zoals bij ieder ongeluk, onderzoeken wat er precies is misgegaan. Het ongeval gebeurde bij een bewaakte overgang.