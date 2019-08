NS geeft kaartverkoop deels vrij

Vader van op Sziget opgepakte atleet: ‘Roelf heeft bij mijn weten nooit pilletje geslikt’

0:23 Boosheid, verbijstering en duizenden ‘wat als’-momenten. Dat is wat vader Jakob B. van de atleet Roelf B., die in Hongarije is opgepakt om drugshandel en -bezit, sinds de arrestatie doormaakt. ,,Ik kan en wil me geen beeld vormen van de hoeveelheid drugs die is gevonden”, zei hij vanavond bij Jinek.