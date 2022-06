NS kijkt live in treinen met veel overlast mee, na enkele aanrandingen

proefDe NS gaat als proef live meekijken in treinen waar veel overlast wordt gemeld. Aanleiding zijn meerdere incidenten van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de trein rond Hoorn, meldt NS woensdag.

Het spoorbedrijf kan alleen in sprinters van het type SNG live meekijken, omdat er bij deze sprinters camera’s in de coupés hangen. Eerder werden de beelden pas na een incident bekeken om de dader op te sporen.

De NS wil ook meer aandacht vragen voor het speciale WhatsApp-alarmnummer en gaat stickers van het nummer op de treinen aanbrengen. Reizigers kunnen naar het nummer 06-13181318 sms’en of appen als ze zich onveilig voelen of overlast ervaren. In situaties waarbij met spoed hulp nodig is, moet 112 gebeld worden.

Vorige maand werd een vrouw van 19 jaar veertig minuten lang aangerand in de trein van Amsterdam naar Alkmaar. Nadat de vrouw was ingestapt, kwam er direct een man tegen haar aan zitten in een verder lege treincoupé. Daar is ze betast.

Alarm

Gedurende de rit naar Alkmaar kon ze geen alarm slaan. In Alkmaar kon ze uitstappen, waar ze werd opgevangen door medewerkers van de veiligheidsdienst van NS. Die belden vervolgens de politie. Inmiddels is een 40-jarige verdachte uit Den Helder gepakt.

Eind mei werd een andere 19-jarige vrouw in de trein tussen Lelystad en Almere betast door een man terwijl ze sliep. Een andere reiziger, die het zag gebeuren, greep in door 112 te bellen en een conducteur op te zoeken. Volgens de politie spraken de getuige en de conducteur de man aan. De reiziger werd vervolgens bedreigd door de man en twee andere mannen die in zijn gezelschap waren. De politie kon drie betrokkenen oppakken toen de trein in Almere aankwam.

Preventief

Als op bepaalde trajecten veel meldingen van overlast zijn, kan de NS daar preventief cameratoezicht in de trein instellen en live meekijken. Voorheen werden camera’s alleen ingezet voor opsporing van een dader na een incident.

De proef met het live meekijken in de coupés gaat tot het einde van het jaar door. Later kunnen de camera's ook hiervoor ingezet worden in de nieuwere treinen.

