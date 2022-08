NS-personeel staakt in heel Noord-Nederland voor een betere cao

GGD's zijn klaar voor nieuwe prikronde, maar kunnen ze coronavac­cin 2.0 zetten?

De 25 GGD-regio's zeggen hun zaakjes op orde te hebben voor de nieuwe ronde inentingen tegen het coronavirus komend najaar. De vraag is alleen of ze volgende maand al de beschikking hebben over vaccins die beschermen tegen de nieuwste varianten.

21 augustus