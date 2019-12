NS roept niet langer ‘aanrijding met persoon’ om

Bestelbus vol MDMA met straatwaar­de van 100 miljoen euro van snelweg geplukt

13:58 De politie heeft afgelopen dinsdag op de A2 ter hoogte van Liempde (gemeente Boxtel) in een huurbus 400 kilo MDMA-kristallen aangetroffen. Volgens de politie heeft de drugs een straatwaarde van ongeveer 100 miljoen euro. De MDMA was verpakt in zakken plastic, verdeeld over dozen. Door de sterke geur wist de politie meteen dat ze beet had.