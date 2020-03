‘NS schrapt komende weken fors deel treinen’

Gisteren meldden de spoorwegen al dat het aantal reizigers op maandagochtend met 85 procent was gedaald. Veel stations lagen er verlaten bij. Minstens zo belangrijk is dat het ziekteverzuim bij NS enorm is gestegen, zeggen ingewijden. De vervoerder heeft daardoor moeite voldoende conducteurs, machinisten en ander personeel ingeroosterd te krijgen.



Momenteel liggen er bij NS daarom diverse scenario's op tafel en wordt gekeken wat er exact moet gebeuren. Hoewel de spoorwegen zoveel mogelijk treinen willen laten blijven rijden, is de kans groot dat een fors deel van de treinen uit de dienstregeling gaat. Op dit moment wordt er nog volgens de normale dienstregeling gereden, al zijn al wel de extra spitstreinen geschrapt, eveneens wegens gebrek aan voldoende personeel.

Volgens Treinreiziger.nl betreft het vrijwel alle intercity's die uit dienst gaan en wordt er vanaf zondag alleen nog met sprinters gereden. Op belangrijke trajecten zullen enkele ic’s blijven rijden. NS wil op dit moment niets zeggen. ,,We hopen zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven, maar pas als we het hele verhaal hebben”, zegt woordvoerder Hessel Koster. Dat zal waarschijnlijk al vanavond gebeuren en anders woensdagochtend, melden ingewijden aan het AD.

Ruimte

Het uitgeklede rooster betreft enkel de NS, zou al vanaf zaterdag ingaan en geldt dan in ieder geval tot 6 april. Op die datum lopen alle door het kabinet vanwege het coronavirus getroffen maatregelen af. Regionale vervoerders rijden volgens een andere concessie, ook is die dienstregeling vaak al wat minder uitgebreid.



Het aantal treinen bepalen dat blijft rijden is voor de Nederlandse Spoorwegen een lastige puzzel. Gekeken moet worden hoeveel treinen met het nog wel beschikbare personeel haalbaar is. Wat meehelpt is dat er door de lege treinen minder conducteurs nodig zijn. Tegelijk moet er voldoende materieel op het spoor blijven. Anders zitten de overgebleven reizigers allemaal bovenop elkaar en dat vergroot de kans op een coronabesmetting.

In normale tijden vervoert NS 1,3 miljoen reizigers per dag. Afgelopen jaren is de populariteit van de trein flink gestegen. Afgelopen maand presenteerden de spoorwegen nog klinkende jaarcijfers.