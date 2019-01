NS start proef treinreizen met bankpas

In diverse andere landen is het al mogelijk om met de bankpas in- en uit te checken in het openbaar vervoer. In de Londese metro zijn zo al meer dan een miljard ritjes gemaakt. Ook in Nederlanders willen vervoerders, waaronder NS, inchecken met de bankpas mogelijk te maken. ,,Reizen met de bankpas of creditcard is een logische keuze,” stelt NS-woordvoerder Hessel Koster. ,,Hij zit al in de portemonnee, reizigers hoeven geen aparte ov-chipkaart aan te schaffen en vooraf geen saldo te laden of een kaartje te kopen.”



Om de technologie te gaan testen zoekt NS vanaf maandag maximaal duizend reizigers. Dat moeten reizigers zijn die op het traject Leiden naar Den Haag CS of Leiden naar Den Haag Hollands Spoor reizen. De deelnemers moeten bovendien over een contactloze bankpas van ABN Amro, ING, Rabobank, SNS beschikken. Een door Mastercard of Visa uitgegeven creditcard is eveneens goed. De proef start vervolgens eind januari.



De proef gaat vervolgens eind januari van start. Hiervoor krijgen alle stations tussen Den Haag en Leiden, waaronder Voorschoten en Den Haag Mariahoeve, minstens één poortje die geschikt zijn gemaakt voor betalen met de bankpas.



