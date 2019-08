NS verwacht nieuw reizigersrecord, neemt maatregelen

De populariteit van de trein stijgt zo hard dat NS vanaf volgende week voor flinke uitdagingen wordt gesteld: september is altijd de drukste treinmaand van het jaar. Forensen zijn terug van vakantie en studenten gaan weer naar universiteit en hogeschool.



Dit jaar verwachten de spoorwegen in september 36,7 miljoen reizigers te vervoeren, liefst 1,7 miljoen meer dan in 2018. Dat hebben de rekenmeesters bij NS berekend op basis van klantgegevens, studentaantallen en veel andere data. Om dat fors gestegen aantal te accommoderen verlengt NS diverse drukke treinen in de spits met 200 extra zitplaatsen. Dat zijn twee rijtuigen extra per trein. Het betreft de trajecten: Den Haag en Leiden, de IC direct Rotterdam - Amsterdam en Den Haag - Eindhoven.

Korte perrons

Op enkele andere belangrijke trajecten binnen en buiten de Randstad willen de spoorwegen de treinen eveneens met 20 procent verlengen, alleen kan dat niet: de perrons kunnen langere treinen niet aan. ,,Deze korte perrons beperken de dienstregeling, een trein is immers zo lang als het kortste perron op de route,” vertelt woordvoerder Erik Kroeze.

,,Vandaar dat we ProRail hebben gevraagd de perrons op negen grote stations te verlengen.” Het gaat om stations op de trajecten Zwolle - Utrecht, Uitgeest -Amsterdam, Dordrecht-Den Haag HS-Schiphol-Lelystad, Hoorn-Alkmaar-Haarlem-A’dam Centraal en Vlissingen-Rotterdam-Leiden-Haarlem-A’dam CS.



NS stelt dat reizigers met name in de zogenaamde ‘hyperspits’ hinder ondervinden van de drukte. Dat is ’s ochtends tussen 07.30 en 08.30 uur. De spoorwegen verwachten de meeste spitshinder op de volgende vijf routes: Haarlem - Amsterdam Sloterdijk, Utrecht Centraal -Amsterdam Bijlmer, Den Haag Centraal - Leiden Centraal, Ede-Wageningen - Utrecht Centraal, Amersfoort – Utrecht Centraal.

Volledig scherm De IC Direct tussen Amsterdam en Rotterdam krijgt in de spits extra treinstellen. © ANP

Nieuwe sprinters

Het aantal treinreizigers stijgt al jaren, vorig jaar met 2,7 procent. Elke werkdag pakken 1,3 miljoen mensen de trein. Dat zullen er volgend jaar al 1,5 miljoen zijn. Eerder deze maand waarschuwde NS nog dat het reizigersplafond met de huidige toename al in 2027 wordt bereikt en niet pas in 2030.



NS beklemtoont ook werk te maken van de uitbreiding van het aantal treinen, zodat reizigers meer zitplaatsen krijgen. Afgelopen december werd al gestart met de instroom van 202 nieuwe Sprinters. 42 rijden er inmiddels en volgende maand komen er nog eens 5 nieuwe Sprinters bij. Vanaf 2021 komen er nog eens 79 nieuwe intercity’s met 25.000 zitplaatsen bij.