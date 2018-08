Nsimire (14) in goede gezondheid gevonden

Beduusd

Zus Akonkwa Massembo (19) klinkt in een telefoongesprek met deze krant nog wat beduusd. Drieënhalve week zat ze in angst. Agenten kwamen het vanmiddag rond drie uur persoonlijk vertellen bij het ouderlijk huis. ,,Ik kon het bijna niet geloven. Ze is gelukkig in goede gezondheid. Het is geweldig, ik ben helemaal blij.'' De afgelopen 26 dagen waren een kwelling voor de familie. ,,Je weet niet wat er aan de hand is. Dag en nacht die onzekerheid. Je doet alles wat je kan om haar te vinden.'' Haar ouders, namens wie zij nu het woord voert, zijn overweldigd door het nieuws. ,,Vooral mijn vader is door het dolle heen.'' Waar Nsimire al die dagen is geweest, weet de familie nog niet. ,,De politie is nu met haar in gesprek om te horen hoe het met haar is en wat ze nodig heeft.’’ Akonkwa hoopt dat ze haar zus vanavond eindelijk weer in de armen kan sluiten.

Smeekbede

Nsimire was al sinds 27 juli vermist en werd een dag later voor het laatst in levende lijve gezien door een vriendin. Haar vader deed 1,5 week later een smeekbede op Facebook, in de hoop dat de zaak meer aandacht zou krijgen. Het bericht werd uiteindelijk meer dan 240.000 keer gedeeld. De politie besloot vorige week nog nieuwe informatie te delen in het onderzoek, waaronder een tijdlijn, gegevens over waar haar telefoon het laatst gespot was en waar ze voor het laatst had ingecheckt met haar ov-chipkaart. Dat leverde toen vier nieuwe tips op.



Vrijwilligers gingen kort na de verdwijning massaal op zoek naar het meisje. Zo organiseerden zij een zoektocht naar het meisje in het Zuiderpark en deelden ze flyers uit in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en andere steden verspreid over het land. Jeugdwerker Umit Colgecen, eerder woordvoerder namens een groep vrijwilligers, is nu dan ook opgelucht. ,,Het is super dat ze nu gevonden is. Ik was bang dat het niet meer zou gebeuren, omdat ik over zoveel andere zaken hoor waarin het minder goed afloopt. Goed dat ze nu gewoon thuis is.''