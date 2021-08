Nu al dertig getuigenverklaringen over schoppartijen op Mallorca, ook nieuwe beelden binnen

In Antwerpen onderschep­te partij cocaïne aanleiding voor ‘vergisont­voe­ring’ van man uit Hoofddorp

14 augustus Een grote partij onderschepte cocaïne in de haven van Antwerpen is zeer waarschijnlijk de aanleiding geweest voor een geruchtmakende ontvoering onlangs in het Noord-Hollandse Cruquius. Daarbij werd per abuis een 56-jarige man uit Hoofddorp ontvoerd. De man die de ontvoerders eigenlijk hadden moeten hebben, heeft zich inmiddels gemeld bij de politie.