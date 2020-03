Nu al kritiek op kersvers bestuur integriteitscommissie Justitie

Er is kritiek op de samenstelling van de nieuwe integriteitscommissie bij Justitie en Veiligheid. Twee van de drie aanstaande bestuursleden moesten eerder opstappen in het het Huis voor Klokkenluiders na interne ruzies, diverse klachten en nul opgeloste zaken.

Het gaat om oud-vakbondsbestuurder Edith Snoeij en de Rotterdamse Ombudsman Anne Mieke Zwaneveld. Beiden zaten in het eerste bestuur van het Huis voor Klokkenluiders dat op 1 juli 2016 werd geopend. Het instituut moest melders van misstanden adviseren en helpen, maar mondde uit in een interne stammenstrijd waarin bestuursleden elkaar volstrekt tegenwerkten.

Na affaires zoals rond WODC, waarin een klokkenluidster van justitie werd afgeluisterd, moet de nieuwe integriteitscommissie een veilige plek zijn voor melders van misstanden.

SP-Kamerlid Ronald van Raak, die het initiatief nam tot het Huis voor Klokkenluiders, noemt de keuze van Snoeij en Zwaneveld voor de nieuwe integriteitscommissie daarom een gemiste kans. ,,Het is goed om zo’n commissie in te richten, maar dan moeten daar wel mensen in zitten die vertrouwen wekken. Dat is nu helaas niet het geval.”

Klachten

Het Huis voor Klokkenluiders draaide uit op een fiasco. Meer dan honderd klokkenluiders klopten bij het huis aan, maar toen het voltallige bestuur na anderhalf jaar opstapte, was nog geen van hen geholpen. Klokkenluiders voelden zich aan het lijntje gehouden of niet goed behandeld en dienden meer dan 25 klachten in.

Eén van hen is een klokkenluider die misstanden in de gemeente Venlo aankaartte. Het Huis zou zijn zaak in onderzoek nemen, maar volgens hem heeft Anne Mieke Zwaneveld dat in haar eentje geblokkeerd. ,,Het Huis voor Klokkenluiders is volstrekt onbetrouwbaar gebleken”, zegt hij. ,,Ik snap niet dat dezelfde personen weer in een commissie kunnen plaatsnemen. Ik zou er met een grote boog omheen lopen.”

‘Verschrikkelijk’

Anne Mieke Zwaneveld wil niet ingaan op individuele zaken, maar wil wel kwijt dat ze het ‘verschrikkelijk’ vindt wat er in het Huis voor Klokkenluiders is gebeurd. ,,Maar toen ik deze vacature zag, heb ik niet getwijfeld om te reageren. Ik heb al lang affiniteit met integriteit, ook bijvoorbeeld als voormalig officier van justitie in rijksrecherchezaken. Dat het ministerie van Justitie en Veiligheid een nieuwe volstrekt onafhankelijke commissie instelt, vind ik een heel goede stap. Ik maak daar graag deel van uit.”

Bij de integriteitscommissie, die per 1 mei begint, moeten melders van misstanden bij Justitie en Veiligheid hun informatie veilig kwijt kunnen. De commissie was een vurige wens van verschillende vakbonden, waaronder FNV Justitie en Veiligheid.