Nu al maatregelen nemen of afwachten? ‘Er is heel weinig speelruimte’

Sonne Straal (20) wint Faam­naam-verkiezing: ‘Donder is ook nog een leuke naam voor een zoon’

23 oktober Als ze zich voorstelt, wordt er vaak een grapje gemaakt. Dat is niet zo gek, als je Sonne Straal heet. De studente (20) won deze week de Faamnaamverkiezing bij Radio 538. ,,Opeens werd ik gebeld: of ik echt was en mijn naam ook.”