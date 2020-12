Nu twee gevallen van ‘gemuteerd Engels coronavirus’ in Nederland, in regio Amsterdam

Een gemuteerde en daardoor besmettelijkere variant van het coronavirus, die voor het eerst opdook in het Verenigd Koninkrijk, is tot dusver bij twee mensen in Nederland vastgesteld. Momenteel wordt uitgezocht hoe zij dat virus hebben opgelopen, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Beide gevallen zijn aangetroffen in de regio Amsterdam. De Jonge kan niet uitsluiten dat meer mensen besmet zijn geraakt met het gemuteerde virus. ,,Er is een kans, daar moeten we reëel in zijn. Maar we denken niet dat het heel breed verspreid zal zijn, niet vergelijkbaar met de Engelse situatie.”

De afgelopen dagen zijn extra maatregelen getroffen om verdere import te voorkomen. ,,Zodat we in ieder geval voorkomen dat mensen met dat virus in de koffer naar Nederland komen”, zegt De Jonge. Hardere ingrepen acht het kabinet nu niet noodzakelijk, aangezien Nederland al sinds vorige week in een strenge lockdown zit.

Monsters

Om erachter te komen welke varianten van het coronavirus bij ons in Nederland de ronde doen, worden monsters van positieve testuitslagen in het lab van het RIVM verder onderzocht. Bij dit zogenaamde sequencen wordt de complete genetische code van het virus uitgeschreven. Het was bij zo’n onderzoek dat de tot nu toe enige bekende Nederlandse gevallen van de ‘Britse variant’ werden ontdekt.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus:

