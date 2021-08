‘Nu weer een bom bij Poolse supermarkt Lelystad, terwijl mijn cliënt vastzit, hoe kan dat dan?’

Van Serginio S. kan niet zomaar gezegd worden dat hij wat te maken heeft met de serie aanslagen op Poolse supermarkten in december en januari. De advocaat van de 26-jarige man die vandaag in een niet-inhoudelijke zitting voor de rechter stond, haalde er zelfs de ‘aanslag’ vannacht in Lelystad bij om dat te onderbouwen. ,,Nu weer een bom daar, u ziet dat het gewoon doorgaat, terwijl mijn cliënt vastzit.”

Oftewel: hij kan er toch niks mee te maken hebben. Het voorarrest moet dus wat de advocaat betreft zo snel mogelijk worden opgeheven. Serginio S. zei er zelf ook enkele woorden over in de rechtbank Haarlem: ,,Ik heb er allemaal niks mee te maken. Ik word zomaar ergens van beschuldigd.” En daarna mocht hij weer weg. De rechtbank Haarlem beslist later vandaag of morgen of hij langer vast moet blijven zitten.

Het Openbaar Ministerie wil hem - uiteraard - wel langer in hechtenis hebben voor betrokkenheid bij de serie explosies en pogingen tot explosies bij Poolse supermarkten in Beverwijk, Heeswijk-Dinther, Tilburg en Aalsmeer. S. wordt gezien als een van de mannen met een coördinerende rol. Hij zou chauffeurs geregeld hebben voor de nog altijd mysterieuze aanslagen.

Naar het buitenland gevlucht

In het omvangrijke onderzoek, dat zich toespitst op vijf aanslagen bij vier supermarkten, heeft justitie inmiddels zeker vijf verdachten op de korrel. Vier van hen zitten vast, een vijfde vluchtte naar het buitenland toen zijn voorarrest werd opgeheven. Het enige wat het OM vandaag liet weten is dat het onderzoek bijna is afgerond en dat er een georganiseerde bende achter de aanslagen lijkt te zitten. Supermarkteigenaar Mohamad Mahmoed - die enkele van de getroffen supers runt - was er vandaag bij in de rechtbank Haarlem. Hij zei nog steeds geen idee te hebben wat er allemaal achter zit.

Ook zei hij geen link te hebben met de Poolse supermarkt in Lelystad waar vannacht een explosie afging. Justitie betrok dat incident vandaag ook niet in de zaak. De politie wil daar ook nog niks over kwijt. Duidelijk is alleen dat het in Lelystad ook gaat om meerdere daders. Volgens de advocaat van S. is dat incident dus juist een aanwijzing dat ‘coördinator’ Serginio S. er niks mee te maken heeft. S. - die forse schulden heeft - zou in beeld zijn gekomen ‘enkel en alleen’ door zijn reisbewegingen. Volgens de advocaat niet genoeg om hem meteen van betrokkenheid te beschuldigen. Het OM denkt daar echter heel anders over.