Nuenense voetbalclub springt in bres voor speler na fataal ongeluk bierfiets

De wereld is dol op het Nederlandse 'niksen', maar doen we dat wel?

15:43 Ineens is er wereldwijd belangstelling voor het woord 'niksen'. In Nederland zijn we, als we internationale media moeten geloven, massaal aan het niksen: lekker naar opdrogende verf kijken, uit het raam staren of uren in een warm bad dobberen. Herkenbaar? Niet echt. Maar toch zouden we het vaker moeten doen.