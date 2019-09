Nuon over misleiding aan de deur: ‘Ik schaam me’

Deze krant heeft honderden recente klachten in handen die zijn binnengekomen bij Nuon, dat de naam van moederbedrijf Vattenfall overneemt. Daaruit ontstaat een schokkend beeld. Vaak zijn het familieleden die opkomen voor hun oude, demente en soms blinde vader of moeder die een contract in gerommeld zijn. Verkopers doen zich voor als ‘tariefcontroleur’ of zijn zogenaamd van de netbeheerder. Ze spiegelen geregeld de verbruikskosten bewust lager voor.

Schaamte

Dit komt bovenop eerdere onthullingen, waarin verkopers van het bedrijf zelf toegeven dat smoesjes worden gebruikt om binnen te komen, er wordt gesjoemeld met het verwachte maandverbruik en contracten worden getekend onder valse voorwendselen. Eén van de verkopers stelde zelfs ‘een oplichter in dienst van Nuon’ te zijn.



Directeur klanten Cindy Kroon schaamt zich voor deze misstanden. ,,Het zou wel heel onmenselijk zijn als ik dat niet zou doen.” Kroon bestrijdt echter dat die malafide praktijken wijdverspreid zijn. ,,We hebben uitgebreide kwaliteitscontroles, bellen elke sale na. Er is bedenktijd, we hebben de coulanceregel.” Ze is geraakt door de publicaties, zegt ze. ,,Als ik dat lees, dan komt het ook gewoon meteen in mijn hart binnen. Dan denk je: wat erg. Maar ook: dit is mijn verantwoordelijkheid. Gelukkig heb ik in die zin mijn menselijkheid bewaard.”