NVWA gaat dierentransporten strenger controleren vanwege hitte

Bij temperaturen boven de 27graden, wordt de transporteurs gevraagd hun transporten zo veel mogelijk vroeger in de ochtend uit te voeren, of uit te stellen. Ook moet de route gecontroleerd worden op mogelijke files. Komt de temperatuur boven de 35 graden, dan kan het transport in zijn geheel worden afgezegd.

Tjitte Mastenbroek, woordvoerder van de NVWA: ,,Over het algemeen zien we dat de naleving goed is. We houden extra controles, voornamelijk bij verzamelplaatsen en slachthuizen waar wagens met dieren stil kunnen staan. Er worden extra maatregelen genomen om te zorgen dat de wagens bijvoorbeeld niet te lang in de zon staan."

Kritisch

,,We vinden het een hele goede zaak dat dit hitteprotocol er is", aldus Niels Dorland, woordvoerder van de Dierenbescherming. ,,Je moet rekening houden met dergelijke temperaturen als je nu dieren wilt vervoeren. We zijn wel kritisch geweest, er wordt nu actie ondernomen bij 27 graden. Dat zou veel eerder kunnen."

,,Boven de 35 graden mogen geen dieren meer vervoerd worden, ook daar gaan we toezicht op houden. Vanaf 27 graden nemen we wel al extra maatregelen, zo mogen er minder dieren in een wagen en moeten vervoerders extra kijken naar ventilatie en werken we met aangepaste roosters."

Stichting Eyes on Animals maakt zich zorgen om het welzijn van de dieren in deze hitte. In een tweet maakte de stichting duidelijk dat het hitteprotocol niet altijd goed werkt. Dieren mogen vertrekken wanneer de temperatuur onder de 35 graden is, maar als de temperatuur oploopt na vertrek, valt er weinig meer aan te doen.