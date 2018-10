NVWA: hoverboards moeten uit de handel

Vrijspraak voor leider die scouts brandmerk­te, OM in beroep

15:11 De 23-jarige scoutingleider M.B. uit Goes, die tijdens een zomerkamp drie kinderen brandmerkte, is vandaag vrijgesproken door de rechtbank in Middelburg. De rechter bepaalde dat B. weliswaar onvoorzichtig was geweest, maar dat hij geen opzet heeft gehad om de kinderen te verwonden, zoals de beschuldiging luidde. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat tegen de uitspraak in beroep.