NVWA waarschuwt voor afslankthee met verboden erectiemiddel

De via internet op de kop te tikken thee bevat twee voor levensmiddelen verboden stoffen: sibutramine en sildenafil. Deze stoffen worden niet op de ingrediëntenlijst genoemd. Sildenafil is een bloedvatverwijder die ook in goedkope erectiepillen (alternatieven voor Viagra) wordt gebruikt als werkzame stof en sibutramine is een geneesmiddel voor de behandeling van obesitas en overgewicht.

,,Consumenten die deze afslankthee gebruiken, kunnen last krijgen van een hoge hartslag en hoofdpijn”, waarschuwt de autoriteit. De organisatie kreeg ‘meerdere meldingen’ van gebruikers die hoofdpijn, een droge mond en hartkloppingen kregen of moesten braken. Enkele mensen moesten naar de dokter of zelfs het ziekenhuis.

Hartstoornissen

In 2016 overleed een jonge vrouw aan de gevolgen van hartstoornissen nadat ze een afslankthee met sibutramine had gedronken, herinnert de NVWA zich.

Het moederbedrijf van het product zit in Turkije. Het spul wordt wereldwijd aangeboden via Instagram, TikTok, Snapchat en Facebook en verkocht via ‘multi-level marketing’. ,,Dit betekent dat meerdere mensen dit product online kunnen verkopen. Door doorverkoop krijgen mensen een percentage van de verkoopprijs”, weet de autoriteit. Wie de thee ergens (te koop) ziet, wordt gevraagd dit te melden bij de NVWA.