Och, dit hoort erbij. Onsportief? Nee, topsport!

Dief berooft gehandicap­te Rosa (2,5) van haar onmisbare bakfiets. ‘Je hebt onze vrijheid afgepakt’

10:01 De elektrische bakfiets van Rosa (2,5) uit Houten is maandagavond gestolen. De fiets was speciaal voor haar aangepast, omdat ze een zware vorm van epilepsie heeft. ,,Het is klap op klap.”