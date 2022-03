Oekraïners praten met koningspaar over oorlog: ‘Fijn dat ze echt meeleven’

Verdachte van dodelijke illegale abortus blijft vast, slachtof­fer Patricia ‘stond kind af in Brazilië’

De 50-jarige Dennis van E., verdacht van het uitvoeren van een illegale abortus met dodelijke afloop op zijn vriendin Patricia, blijft hardnekkig ontkennen. Van E. hoorde vandaag in de rechtbank in Amsterdam dat hij nog steeds in voorlopige hechtenis moet blijven. 24 mei wordt het drama uit oktober 2019 eindelijk inhoudelijk behandeld.

7 maart