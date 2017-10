Oeps! Secondelijm in plaats van oogdruppels

Daarvoor pleit oogarts Richard Zegers van het Diakonessenhuis in Utrecht in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Kort voor de zomer zag hij een patiënt bij wie per ongeluk secondelijm in plaats van de bedoelde zalf, in het oog was beland.

,,Hij was in grote paniek. Ik werd gebeld vanaf de spoedeisende hulp. Daar wisten ze niet ze moesten doen. Bij de jongeman zat een van de ogen helemaal dichtgelijmd. Iedereen die een haartje in het oog heeft, of een zandkorrel, weet hoeveel pijn dat al kan doen, laat staan als iets hards als lijm schuurt over het hoornvlies. Na twintig minuten werken met een pincet en een schaartje was er een opening tussen de oogleden, waardoor ik verdovende vloeistof in het oog kon druppelen. Pas daarna kon de rest losgemaakt worden. Daarbij moesten de wimpers geëpileerd worden. Dit was voor mij ook spannend, omdat de patiënt moeilijk stil kon blijven zitten.''

Het was voor Zegers ook aanleiding de literatuur in te duiken op zoek naar vergelijkbare voorvallen. Die bleken er wel te zijn, maar niet in groten getale. Wel zijn er jaarlijks gevallen van mensen, ook kinderen, waarbij onbedoeld de ogen dicht worden geplakt. De Utrechtse oogarts vermoedt dat er meer incidenten met ogen zijn, maar dat betrokkenen zich niet altijd melden uit schaamte. ,,Ze zijn bang voor heel dom aangezien te worden.''

Zo dom is een vergissing echter niet altijd, aldus Zegers. ,,Veel gebruikers van oogdruppels zien immers niet optimaal en de flesjes en tubes lijken ook nog op elkaar."

Treffende gelijkenis

Zegers verzamelde een kleine collectie secondelijm en lijm voor het plakken van kunstnagels. De gelijkenis is inderdaad treffend. ,,Zo moeilijk kan het niet zijn ze een ander kleurtje te geven, of een afwijkende vorm en om te beginnen ten minste een kindersluiting. Natuurlijk moeten mensen de lijm apart en zeker uit de buurt van kinderen bewaren, maar de fabrikanten kunnen ook helpen ongelukken te voorkomen.'' Zegers weet dat niet alleen met oogdruppels, maar ook met druppels voor bijvoorbeeld de oren fouten gemaakt worden.