Officier van justitie: 'Politiemol' Mark M. besodemieterde collega's

Lekken

Zelf ontkent M. alles, zo ook tijdens de zitting van gisteren . Naar eigen zeggen speelde hij de informatie niet door, maar was het zijn hobby om te grasduinen in de gevoelige gegevens. Dat deed hij maar liefst zo'n 30.000 keer in de politiesystemen.

Digitale vingerafdruk

De zaak kwam aan het licht na een inval bij een frauderende garagehouder in Oirschot. Daar bleken allerlei geheime politiestukken te liggen. Die hadden een digitale vingerafdruk die leidde naar M. De man was in 2008 bij de recherche begonnen als stagiair. Ondanks twijfels over zijn integriteit, kreeg hij in 2013 een vaste aanstelling. M. werd ontslagen toen de verdenking tegen hem was gerezen. Momenteel vecht hij dat ontslag nog aan.