Oldenzaalse vlogger zet bedreiging minderjarige Aldi-medewerker in scéne: 'Dit is onacceptabel’

VIDEO/UPDATEGRONINGEN/OLDENZAAL - Een omstreden YouTube-video waarin een minderjarige medewerker van de Aldi door een volwassen klant wordt bedreigd, blijkt in scéne gezet. Dat meldt de politie na onderzoek. De medewerker van de supermarkt was op de hoogte van de actie en voelde zich dus niet bedreigd. De klant is een fervent tegenstander van de coronamaatregelen en een bekende bij de politie.

De politie in Groningen deed vandaag onderzoek naar het negentien seconden durende filmpje dat op verschillende (sociale) media is geplaatst. Hierop is te zien dat een man, een amateurvlogger uit Oldenzaal, zonder verplicht mondkapje een Aldi-supermarkt binnenloopt.

Hij bedreigt een medewerker als hij hierop wordt aangesproken. ,,Tot de politie er is krijg je gewoon klappen. Dan kun je wel lachen, maar ik meen het”, zegt de man tegen de medewerker terwijl zijn vriendin hem filmt.

Op de hoogte

De beelden roepen veel afschuw op, maar volgens een woordvoerder van de politie is de situatie anders dan de video doet geloven. ,,Er is met de medewerker gesproken en daaruit blijkt dat hij op de hoogte was van de actie van de man”, laat hij weten. ,,De medewerker werd door de situatie overrompeld, maar voelde zich niet bedreigd.”

De jongen doet geen aangifte van bedreiging. De politie gaat de volwassen man dan ook niet beboeten. De man heeft wel bezoek gehad van de politie. ,,Het gedrag is onacceptabel en beneden peil. Hij is hierop aangesproken.” Een woordvoerder van de Aldi komt in de loop van de avond met een reactie op de ontstane ophef.

Balletjespistool

Verder is er vandaag op Dumpert nog een filmpje opgedoken waarin dezelfde man te zien is met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. De man is daarvoor destijds aangehouden, verhoord en er is proces-verbaal opgemaakt. Het bleek te gaan om een balletjespistool en het is in beslag genomen.

Uit diverse filmpjes op zijn YouTube-kanaal valt op te maken dat de man een fervent tegenstander is van het coronabeleid. ,,Ik ben nou eenmaal iemand die zijn eigen leven leidt. Ik laat mij niet muilkorven door de overheid”, schreeuwt hij in een vandaag geplaatst filmpje.

Volledig scherm Man in Aldi © YouTube