Oldenzaler die Amerikanen Nederlands leert is hit op internet

Dat er Nederlanders zijn die steenkolenengels praten, is geen geheim. Maar wat als je rasechte Amerikanen Nederlandse woorden laat uitspreken én raden? Een video van Egbert Snijders (31) uit Oldenzaal waarin hij Amerikanen Nederlands laat praten, is een hit op internet. Zijn video is bijna 14.000 keer bekeken.