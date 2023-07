Oliebollen en kerstmutsen in Fries pretpark: ‘We waren op zoek naar iets ludieks’

Waarom? Die vraag krijgen ze bij attractiepark Duinen Zathe regelmatig. Want heel logisch is het natuurlijk niet, om in juli sneeuwpoppen, kerstmannen en ijsberen neer te zetten en het personeel met een kerstmuts rond te laten lopen. Toch is dat precies wat er bij attractiepark Duinen Zathe in Appelscha gebeurt, tot en met zondag.



Maar goed: waarom? ,,We waren al een tijdje op zoek naar iets ludieks”, zegt algemeen manager Judith Nijkamp. ,,Andere parken hebben wel eens iets gedaan met Halloween, daar kwamen de nodige youtubers en vloggers op af. Toen dachten wij: waarom doen we niet iets met kerst in de zomer?”