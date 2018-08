Hij ging onder begeleiding van muziek van David Bowie ('Space Oddity') het water in bij de Zwettehaven, meldt de Leeuwarder Courant. De Olympisch kampioen ligt op schema. Hij zwemt gemiddeld bijna vier kilometer per uur. Rond tien uur 's ochtends was hij bij Sneek.

Het is de bedoeling dat hij maandagavond finisht. Zijn aankomst in de Prinsentuin in Leeuwarden wordt live op de televisie uitgezonden.



Mensen die een stukje met Van der Weijden mee zouden zwemmen om zo via sponsoren ook geld op te halen, mogen niet meezwemmen. De waterkwaliteit is zo slecht, dat de zogeheten Cityswims zijn afgelast. Van der Weijden zelf zei vrijdag: ,,Ik realiseer mij dat de kans groot is dat ik bijvoorbeeld een buikgriep oploop. Maar dat risico kan ik voor mijzelf nemen''.