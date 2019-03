OM acht alle moorden bewezen: Holleeder koerst af op levenslang

Houtman was altijd al bang door Holleeder te worden omgebracht, en ook Thomas van der Bijl legde daarover bij de politie een uitvoerige verklaring af. ,,Hij lijkt de dood als bagage met zich mee te slepen’’, zeiden officieren van justitie Lars Stempher en Sabine Tammes, die vandaag hun vier dagen durend en 800 pagina’s tellend slotbetoog afronden met de strafeis.



Aan de moord op Houtman in november 2005 zou een ruzie zijn voorafgegaan, zo stelt het OM. Holleeder zelf heeft dat meningsverschil altijd ontkend, maar het kwam in een eerder proces al aan de orde. Het OM meent dat Houtman door Holleeder werd afgeperst en werd omgelegd omdat hij niet betaalde, net als Cor van Hout. Voorafgaand aan de moord zou Holleeder met Soerel en Hillis een trio zijn gaan vormen ‘dat liquidaties niet schuwt’.

Leven in angst

Van der Bijls verklaringen tegenover de politie zouden het motief hebben gevormd om hem te vermoorden, aldus het OM. Zo vertelde hij dat Houtman plannen maakte om Holleeder te vermoorden. Van der Bijl zei later dat zijn leven ‘aan een zijden draadje’ hing, en dat hij zijn kinderen niet meenam in de auto. Hij leefde naar eigen zeggen in angst.

Holleeder, die volgens zijn zus Sonja ‘overal petten’ had, zou op de hoogte zijn geweest van Van der Bijls gesprekken met de politie. ‏Die verklaringen konden voor Holleeder levensgevaarlijk zijn, omdat de Heinekenontvoerder op de hoogte was van alle zaken die speelden. Volgens het OM had Holleeder ‘alle reden’ om hem te liquideren.

‘Geen schijn van kans’