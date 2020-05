OM: Anouar Taghi gaf opdracht tot moord voor 28-jarige man uit Utrecht

Derk Wiersum werd op 18 september vorig jaar bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B., die in het liquidatieproces Marengo belangrijke verklaringen heeft afgelegd over de organisatie van Ridouan Taghi. Het OM ziet in hem ook de opdrachtgever voor de moord op Wiersum, maar heeft daarvoor vooralsnog geen bewijs. Volgens het OM heeft Anouar Taghi auto’s geleverd aan Moreno B. en Giërmo B., die volgens het OM de uitvoerders zijn van de moord op Wiersum.

Moordpoging in Utrecht

Anouar Taghi (26), een verre neef van Ridouan Taghi, werd bovendien twee weken geleden in zijn cel aangehouden op verdenking van een nieuw zwaar feit. De politie verdenkt hem van een moordpoging in oktober 2019 in Utrecht. Daarbij werd een 28-jarige Utrechter uit het niets door drie mannen in elkaar geslagen met mokerhamers en honkbalknuppels. De man raakte zwaargewond en overleefde de moordaanslag ternauwernood. De daders gingen er met bivakmutsen in een grijze bus vandoor.

Bijzonder is dat de politie voorafgaande aan de moordpoging al heimelijk meeluisterde met telefoongesprekken die medeverdachte Oussama B. voerde met het slachtoffer. Zo horen ze dat het slachtoffer wordt gebeld en wordt benaderd voor het maken van een drugsdeal. Die avond denkt de man een afspraak te maken met ene Yunes om drugs te kopen, maar wordt hij zwaar mishandeld. Nog diezelfde avond vond de gebruikte bus, met daarop dna-sporen van Taghi.

Ook werd een tas gevonden met daarin de gebruikte wapens, waar het bloed van het slachtoffer nog op zat. In de woning van Taghi vond de politie ook nog een notitie met daarop de tekst: bivak, petjes, moker, hamers, jongen N’gein actie. Ook is een verpakking van een GPS-tracker gevonden. Uit onderzoek bleek deze tracker vooral gebruikt te zijn in de buurt van de woning van het slachtoffer. Eind vorige week werden Oussama B. (23) en Jesse S. (22) aangehouden voor deze moordpoging.

Coördinerende rol bij moord Wiersum

Volgens het OM heeft Anouar een aansturende en coördinerende rol gehad in het voorbereiden van de moord op Derk Wiersum. Hij zou de leiding hebben over een criminele groep in de buurt van Utrecht die gestolen auto’s schoonmaakt en prepareert zodat ze gebruikt kunnen worden voor criminele activiteiten. Zo had de groep volgens het OM de beschikking over een loods waarin een aantal van deze gestolen voertuigen stonden, voorzien van valse kentekenplaten. Het OM vervolgt Anouar Taghi, Oussama B. en Jesse S. nu ook voor het deelnemen aan een criminele organisatie.

Nieuwe aanhouding