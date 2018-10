OM: celstraf voor achterlaten kind (3) op Amsterdam Centraal

Het achterlaten van haar zoontje op 26 november was voor de Marokkaanse R. een laatste redmiddel om hulp te krijgen, vertelde ze de rechtbank in Amsterdam. ,,Hij was heel erg ziek, hij praat niet, niemand kon mij helpen. De enige weg om geholpen te worden was mijn zoon op het Centraal Station achter te laten.''

Camerabeelden

R. liet het jongetje rond 13.15 uur achter op het station. Een buschauffeur ontfermde zich over hem en droeg hem over aan de politie. Die verspreidde daarop camerabeelden in de media, waarop de vrouw na een tip van iemand die haar herkende drie dagen later kon worden aangehouden. Haar voorlopige hechtenis werd eind december geschorst.

Bij haar aanhouding vond de politie in haar tas een treinkaartje naar Schiphol en een vliegticket naar Casablanca. R. zei dat ze niet echt van plan was om weg te gaan, maar dat ze in de war was en niet wist wat ze moest doen.