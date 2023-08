OM: Donny M. verzon ongeluk om moord Gino (9) te verdoezelen

Deze eerste, opmerkelijke verklaring van M. kwam vandaag ter sprake tijdens een tussentijdse zitting bij de rechtbank in Limburg. Volgens het OM verklaarde M. kort na zijn arrestatie in juni vorig jaar dat hij Gino had aangereden en hem daarom had meegenomen naar zijn huis. Daar zette hij het slachtoffer onder de douche om te kijken of hij hem tot leven kon wekken.

Toen rechercheurs grote vraagtekens zetten bij dit verhaal, vertelde M. dat hij Gino in een nekklem had gehouden, maar ook dat bleek niet helemaal te kloppen. Pas in één van zijn laatste verklaringen biechtte hij op dat hij de jongen drugs had toegediend en seksueel had misbruikt. Daarna doodde hij de jongen en verstopte het lichaam in de tuin van een afgebrand huis.

Precies vanwege deze verschillende versies van wat er in het huis van Donny M. gebeurde, zet het OM alles op alles om de waarheid te achterhalen en lopen er nog altijd onderzoeken in de strafzaak. Zo is nog altijd niet duidelijk hoeveel drugs Gino kreeg toegediend en op welk moment dat gebeurde. Ook zijn er vragen over wanneer Donny M. tape gebruikte; voor of na het overlijden.

In de woning van Donny M. is uitgebreid sporenonderzoek geweest, maar nog altijd zijn er nog veel vragen over wat zich daar nu precies heeft afgespeeld.

Voor het OM is inmiddels wel helder dat Gino in de woning van M. is geweest. Tot nog toe was daarvoor geen bewijs, maar onderzoek heeft nu aangetoond zijn dna is aangetroffen op het slot aan de binnenzijde van de slaapkamer, al is dat vermengd met het dna van Donny M.

Meer duidelijkheid is er ook over de onlangs gearresteerde vriend van M. Het OM vermoedde dat hij betrokken was bij het verstoppen van het lichaam van Gino, omdat er sporen van hem op de vuilniszakken waren gevonden. Volgens het OM lijkt het er toch op dat M. alleen handelde, zo is onder meer vaag te zien op camerabeelden van een buurtbewoner. De sporen van deze vriend zouden ook al eerder op de zakken terechtgekomen zijn verklaarde de vriend zelf; hij hielp M. op een eerder moment met het afplakken van de ramen in zijn huis.

Zwaar

Donny M. was voor de tweede keer niet aanwezig tijdens de zitting. Volgens zijn advocaat Sjanneke de Crom is het voor haar cliënt zwaar om erbij te zijn. ,,Met vervoer. Met de pers erbij. We wegen het af. Als hij er moet zijn in het belang van de zaak, dan is hij er. Nu hebben we de afweging gemaakt om hem in de gevangenis te laten.” Hoe het met hem gaat? ,,Tja.. Niet goed. Ik denk dat je je daar wel iets bij kunt voorstellen. Maar ik geloof niet dat veel mensen geïnteresseerd zijn in de vraag hoe het met cliënt gaat.”

De advocaten willen dat een kritisch rapport over de eerdere hulp aan Donny M. aan het dossier wordt toegevoegd. Geconcludeerd werd dat organisaties en hulpverleners die betrokken waren bij M. niet altijd goed samenwerkten. De Crom: ,,In dat rapport wordt heel hard geoordeeld over de begeleiding van cliënt tussen 2017 en 2022. Dit is iemand die al vanaf zijn geboorte in moeilijke omstandigheden is opgegroeid, en altijd is blijven sukkelen. Dan wordt in 2017 (na eerdere misbruikzaak) vastgesteld dat hij hulp nodig heeft, en dan wordt die niet gegeven, in een land als Nederland. Wij vinden dat dit mee mag wegen in de strafmaat en in onze ogen moet dat leiden tot strafvermindering. Ook omdat cliënt behoefte heeft aan behandeling, niet aan een jarenlange gevangenisstraf. Ik weet dat het OM daar anders over denkt. Maar als een jongen op zijn 17dee geen behandeling krijgt, en op zijn 23ste ook niet, wil je er dan over twintig jaar pas mee beginnen? Hoeveel zin heeft dat dan nog?”