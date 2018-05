'OM-duo met geheime liefdesrelatie reisde samen naar Thailand'

In de Tweede Kamer is opnieuw commotie ontstaan over de verzwegen liefdesrelatie tussen twee hooggeplaatste collega's binnen het Openbaar Ministerie (OM).

NRC schreef dinsdag dat ex-procureur-generaal en nu hoofdofficier van justitie in Rotterdam, Marc van Nimwegen, en hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket, Marianne Bloos, in oktober 2012 een dienstreis maakten naar Thailand. Van Nimwegen sprak daar op een conferentie over grensoverschrijdende misdaad en vrouwenhandel.

De aanwezigheid van Bloos daar is opmerkelijk, omdat de procureur-generaal die toen mensenhandel in haar portefeuille had, niet mee mocht. De trip naar Thailand betekent wellicht ook dat de relatie van het tweetal al dateert uit 2012. Volgens de gedragscode bij Justitie hadden Van Nimwegen en Bloos hun relatie moeten melden bij hun werkgever.

Vragen

CDA-Kamerlid Chris van Dam kondigde gisteravond op Twitter aan vanochtend meteen schriftelijke vragen te stellen aan minister Ferd Grapperhaus (CDA, Justitie en Veiligheid). Zijn D66-collega drong in een tweet aan op snelle duidelijkheid over de feiten.