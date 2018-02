OM eist 10 jaar en tbs voor doden Jesse van Wieren

De rechtbank in Groningen oordeelde in 2017 dat er sprake is van doodslag. P. zou samen met zijn vriendin de 28-jarige Van Wieren in hun woning om het leven hebben gebracht, in de nieuwjaarsnacht van 2016. Daarna begroeven ze hem in de tuin.



Het duo werd eerder een celstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd. Van moord was volgens de rechter geen sprake omdat de twee geen vooropgezet plan hadden. P. ging in hoger beroep. ,,Ik wil best zitten, maar tbs accepteer ik niet. Ik moest mij verdedigen in mijn eigen huis tegen een wildvreemde. Hij stond strak van de harddrugs. Het was gewoon een junk.'' Volgens P. kon hij Van Wieren bij een worsteling, na ruzie over drugs, niet aan: 'Ik was erg dronken'.



Het OM gaat in hoger beroep ook uit van doodslag, maar vindt dat P. een hogere straf moet krijgen dan zijn vriendin omdat zijn rol aanzienlijk groter was. Zo zou hij Van Wieren hebben begraven en sporen hebben uitgewist.



Het OM ziet in P., volgens deskundigen een zwakbegaafde man, een vat vol agressie die snel opnieuw over de schreef kan gaan. ,,P. heeft vandaag zelfs gezegd dat hij het zo weer zou doen", aldus de advocaat-generaal.