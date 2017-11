OM eist 180 uur taakstraf tegen Vindicat-student na zware mishandeling

Tegen de 24-jarige Wouter B., die verdacht wordt van zware mishandeling tijdens een ontgroeningsritueel bij de Groningse studentenvereniging Vindicat, eist het Openbaar Ministerie (OM) een taakstraf van 180 uur plus één dag onvoorwaardelijk cel en 90 dagen voorwaardelijk. De verdachte zou met zijn voet op het hoofd van een 19-jarig nieuw lid zijn gaan staan, die op dat moment op een betonnen vloer lag. Het slachtoffer liep een breuk in zijn schedel en hersenletsel op en belandde in het ziekenhuis.

Het ging helemaal mis op 25 augustus 2016 tijdens de introductieperiode van de studentenvereniging. Oudere student Wouter B. zette zijn schoen op de slaap van aspirant-lid Rogier die op een betonnen vloer lag. Rogier gilde van de pijn maar Wouter ging tien seconden lang door, met alle gevolgen van dien.



Wouter vertelde vandaag in de rechtbank Groningen wat er was vooraf gegaan aan de 'marteling'. Vlak voor de ontgroeningsperiode ontmoette hij Rogier in het Groningse café De Blauwe Engel. Volgens Wouter was Rogier stomdronken. Wouter kenden Rogiers oudere broer en wilde hem een ‘hug’ geven. Daarbij gaf hij Rogier twee tikjes op de wang. Rogier sloeg met vlakke terug. Dáárvoor, wist Wouter toen al, zou hij gestraft gaan worden tijdens de ontgroening. Wouter: ,,Wat Rogier deed vond ik misplaatst, verwend. Zo'n 18-jarige in een nieuwe stad, zo doe je niet.”



Na het incident met de tikjes werd Rogier naar eigen zeggen tijdens de introductie veel harder aangepakt. Hij moest door een sloot met modder kruipen met zijn hoofd onder water. Ook moest hij steeds naar de 'afterparty’, een soort straf als andere eerstejaars mogen gaan slapen. Wouter B. ontkent dat Rogier harder werd aangepakt dan anderen.

Misdragen

Vanwege de tikjes moest Rogier ook naar de Commissie Overdracht Corps Kennis (afgekort COCK, studentenhumor) van Vindicat. Hij werd meegenomen naar een donker hok met een betonnen vloer waar negen mensen stonden. B. had Rogier voorgedragen voor de ‘COCK’ omdat hij zich ‘misdragen’ zou hebben. ,,De COCK van Vindicat moet dreigend en intimiderend zijn”, vertelt Wouter de rechter. ,,Zelfs fysiek. Om kennis over te brengen over de regels en het studentenleven bij de vereniging.”



Studenten werden in een pikdonker hok gezet, soms onderuit geschopt, tegen de muur gegooid en geïntimideerd. Er werd geschreeuwd en veel over de geschiedenis van Vindicat gesproken. Rogier moest op een gegeven moment op de grond gaan liggen. Hij merkte dat hij in het glas lag. Hij moest zijn excuses aanbieden, steeds weer, vanwege de tikjes die hij Wouter had gegeven. Volgens andere studenten was Wouter zwaar opgefokt en helemaal bezweet.

Op een gegeven moment zette Wouter zijn schoen op de slaap van Rogier, die schreeuwde van de pijn. Hij probeerde zich los te worstelen, maar dat lukte niet. Niemand corrigeerde Wouter, die ondanks het geschreeuw nog minstens vijf seconden doorging. Volgens Rogier gebruikte Wouter zijn hele gewicht.



'Stukje vernedering hoort erbij'

Wouter B., die nu in Amsterdam studeert, blijft erbij dat alles met beleid ging, hij niet te ver is gegaan en het minder heftig was. Hij had zijn hak op de grond staan en duwde met voorkant van zijn voet tegen Rogiers hoofd, totdat Rogier sorry zei. ,,Dat duurde misschien 5 tot 10 seconden, toen was het klaar. Natuurlijk is het vernederend, maar dat hoort erbij: een stukje intimidatie en vernedering om iedereen gelijk te trekken. In normale leven zou dit wel te ver zijn gegaan maar binnen zo’n studentenvereniging... Als mensen alles zouden weten wat er gebeurt. Achteraf was het dom, je moet van iemands hoofd afblijven."

Hersteld

Volledig scherm Het onderkomen van Vindicat aan de Grote Markt in Groningen © anp In eerste instantie zag Rogier af van aangifte. Binnen het korps zelf geldt een geheimhoudingsplicht richting de media. Daar staat een boete op van 25.000 euro voor nieuwe studenten die mee willen doen aan de introductietijd.



In oktober later liet het OM desondanks weten toch een strafrechtelijk onderzoek te starten, vanwege ,,de ernst en de impact van het incident''. Uiteindelijk heeft het slachtoffer zelf ook aangifte gedaan, evenals de studentenvereniging.



De 19-jarige Rogier bleef wel bij Vindicat. De student is nog steeds niet honderd procent hersteld. Hij heeft nog steeds last van hoofdpijn, zeker als hij moet studeren, en concentratieproblemen. Hij studeert nog steeds. Zijn familie heeft zelfs doodsangsten uitgestaan dat hij zou overlijden na het voorval. Mede om die reden eist Rogier 5000 euro smartengeld van Wouter.



Volgens de officier is er te weinig bewijs dat Wouter het letsel echt wilde toebrengen. Maar hij had wel degelijk kunnen weten dat er zwaar lichamelijk letsel zou ontstaan. ,,Wouter B. neemt weinig verantwoordelijkheid voor zijn daad”, aldus de officier.



De officier eiste vanmiddag dus 180 uur werkstraf en één dag cel. Justitie is bij misdrijven van dit kaliber namelijk verplicht onvoorwaardelijk cel te eisen, maar toch wil het OM daar vanaf wijken 'gezien de context' waarin alles is gebeurd. Justitie doelt dan op het groepsproces waarin Wouter verkeerde, het feit dat hij geen strafblad heeft en het feit dat de reclassering zegt dat de kans op herhaling nihil is. Daarom is gekozen voor het minimum van één dag cel en een taakstraf. Justitie vindt ook dat de 5000 euro smartengeld aan Rogier moet worden toegewezen. De rechter doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.

Nog een mishandeling

Wouter B., een talentvol waterpoloër, is ook verdachte in een andere zaak. De geboren Rotterdammer zou in maart 2016 tijdens een waterpolowedstrijd een tegenstander zó hard hebben aangepakt, dat die verwondingen opliep. Enkele dagen later deed die tegenstander aangifte van mishandeling.

Wouter B. zegt niets met de mishandeling tijdens de waterpolowedstrijd te maken te hebben. Daarom werd die zaak vandaag niet inhoudelijk behandeld.

Golfclub

De Groningse studentenvereniging Vindicat is omstreden vanwege meerdere incidenten door de jaren heen. Zo doken in 2016 foto's op van aspirant-leden die met het hoofd op tafel worden gedrukt, een golfclub tegen hun keel kregen, werden overgoten met bier en houten stokken in hun mond hadden.