OM eist 2 jaar cel en boete van 8000 euro tegen ‘hevig geëmotioneerde’ Imanuelle Grives

De officier eiste tegen een Amerikaanse medeverdachte (een vriendin van Grives) 18 maanden cel en een geldboete van 1000 euro.

Grives had verklaard dat ze zich wilde inleven in een filmrol rol die ze zou gaan spelen, maar dat vond de officier van justitie geen verzachtende omstandigheid. De actrice werd aangehouden met een kleine hoeveelheid drugs die ze in een pruik had verstopt, maar tijdens de doorzoeking die daarop volgde openbaarde zich de grot van Ali Baba, aldus de officier van justitie. Er lagen xtc-pillen, zakjes cocaïne, ketamine, amfetamine, cannabis en hasj. Ook was er een flesje met GHB.

Grives hield precies bij wat ze verkocht had in een notitieboekje dat ze ironisch genoeg ‘bright ideas’ had genoemd. Ze gebruikte daarvoor codenamen: xtc was koffie. Ghb noemde ze sap. Ook het versnijden van cocaïne ging haar niet best af. Ze gebruikte daarvoor druivensuiker en deed het in een verkeerd potje waardoor het grijs was uitgeslagen en onverkoopbaar was geworden.

De 34-jarige actrice gaf in haar verhoor toe dat ze wel een hele grote voorraad drugs bij zich had om zich daarmee in te leven in haar filmrol. Ze wist niet waarom dat was. Ze wilde door middel van het experiment weten hoe het was om drugsdealer te zijn. De verkoop viel overigens tegen, zei ze. Ze was al drie dagen op het festival en had nog maar een klant gehad die acht pillen had afgenomen.

Volledig scherm Imanuelle Grives (midden) arriveert met een vriendin en haar advocaat bij de rechtbank in Antwerpen. © BELGA

Volledig scherm Imanuelle Grives (midden) arriveert met een vriendin bij de rechtbank in Antwerpen. © BELGA

‘Wars van realiteit’

De advocaat van Grives vindt de eis van het OM 'veel te zwaar’. ,,Voor u zit geen notoire drugsdealer, maar iemand die een heel ander verhaal heeft”, reageerde de Vlaamse advocaat John Maes op de eis.



Volgens hem heeft ze geen verstand van drugs, wat onder meer blijkt uit het feit dat ze coke met druivensuiker versneed waardoor het grijs uitsloeg en onverkoopbaar was geworden. Ook heeft Grives spijt betuigd: ,,Ik heb een achterlijke en domme keuze gemaakt om zo te experimenteren.’'

Ook gebruikte Grives volgens haar advocaat medicijnen om angst, spanning, paniekaanvallen en slaapproblemen uit haar leven te bannen. ,,Dat is een teken dat ze haar leven niet op orde had. Ze worstelde met haar bestaan, ondanks de glimlach die ze op het witte doek liet zien. Ze vond geen rust en privacy meer en gebruikte alle verdovende middelen die op de markt te krijgen waren. Ze was losgeslagen. Wars van alle realiteit”, betoogde advocaat Maes vandaag.

De advocaat stuurt aan op een taakstraf. Dat is volgens hem meer op zijn plaats. ,,Ze heeft haar les geleerd en zal hulp zoeken en haar leven weer op de rit krijgen. Daar ben ik van overtuigd.’’

Grives besloot de zaak vandaag door te verklaren ‘hevige spijt te hebben’. ,,Ik heb in de gevangenis goed kunnen nadenken hoe het verder moet met mijn leven. Ik hoop dat ik de kans krijg om een betere kant op te gaan dan ik tot nu toe heb gedaan,’' zei ze hevig geëmotioneerd.

Xtc-pillen

Grives werd op 21 juli aangehouden op het festival. De politie vond toen meer dan honderd xtc- en amfetaminepillen, MDMA, 20 gram cocaïne en bijna 10 gram ketamine. Op haar logeeradres lagen nog meer drugs. Grives heeft alle schuld op zich genomen. Haar twee Amerikaanse vriendinnen zouden volgens haar van niets hebben geweten. Na het betalen van 5000 euro borg mocht Grives haar proces in vrijheid afwachten.

Uitspraak op 8 november om 11.00 uur.