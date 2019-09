OM eist 25 jaar tegen Afghaanse aanslagpleger Amsterdam CS

S., Afghaan van geboorte, heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan een terroristisch gemotiveerde, dubbele poging tot moord. De man reisde op de bewuste dag van zijn verblijfplaats in Duitsland naar Nederland. S. had het voorzien op Nederland, omdat PVV-leider Geert Wilders een wedstrijd voor het maken van spotprenten van de profeet Mohammed op touw had gezet.



Op het CS viel hij de twee slachtoffers onverhoeds aan met een mes. Een van hen stak hij in de rug, de ander werd onder meer in een arm en in zijn buik getroffen. De in de rug gestoken man raakte blijvend invalide.



Kort na de aanval schoot een politieman S. neer. Volgens justitie had de verdachte het ook op de levens van de politieman en twee van zijn collega’s voorzien. ,,De foto van ons staat in mijn geheugen gegrift. Jij ligt kermend op de grond, ik sta met getrokken wapen, met mijn vinger aan de trekker, boven je hoofd. Ik had je ook dood kunnen schieten.’’ Dat schreef een van de drie agenten die voorkwam dat Jawed S. (20) nog meer geweld zou gebruiken in het Centraal Station van Amsterdam, op 31 augustus 2018.



De betrokken agent heeft een posttraumatische stressstoornis opgelopen als gevolg van het heftige incident. ,,Het beeld van het insteken op beide slachtoffers stond op mijn netvlies gebrand. Ongewild kreeg ik de beelden terug. Ik had niet de controle over het incident, het incident had controle over mij.’’



In zijn verklaring noemde de agent S. onder meer een ‘klootzak’, een ‘sukkel’ en een ‘zielig figuur’, van wie hij hoopt dat hij de rest van zijn leven in de gevangenis zit. ,,Wat een laffe daad. Moge God jou verdoemen voor wat je hebt gedaan.’’